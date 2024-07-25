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Elazığ'da 110 Bin Dal Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 110 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 110 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 104 bin dal içi boş bandrolsüz makaron, 6 bin dal doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 2 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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