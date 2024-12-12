Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Elazığ'da 105 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da 105 Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 105 zanlıyı yakaladı. Elde edilen sonuçlar, çeşitli suçlardan aranmakta olan kişilerin tutuklanması ile sonlandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 105 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda; 0-5 yıl arası 86, 5-10 yıl arası 12 ve 10 yıl ve üzeri 7 zanlı olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 105 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sadece ülkesini değil özel karelerini de bırakıp kaçtı
img

Yaptığı cam balkonun sağlamlığını böyle test etti
img

İnternete düşen görüntü "Kadere bak" dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.