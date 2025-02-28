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Elazığ'da 105 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da 105 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da son bir ay içinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 105 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Ayrıca ruhsatsız silahlarla ilgili de birçok kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 105 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM, Narkotik, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlükleri'nin şubat ayı içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bir aylık çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile ekipler tarafından aranan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen 105 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yine uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 59 şüpheli yakalanırken 41 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 326 adet fişek, 26 adet tüfek ile 92 adet kartuşun ele geçirildiği aktarıldı.

Öte yandan kent genelindeki okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik 05-27 Şubat 2025 tarihleri arasında 20 ekip ve 45 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda ise 452 şahıs, 179 araç, 73 servis aracı, 15 park, 9 iş yerinin kontrol edildiği, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 9 bin 480 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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