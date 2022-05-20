Elazığ'da 104 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da 104 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 104 suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da toplamda 104 ayrı suç kaydı bulunan 3 şüpheli, hırsızlık yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da toplamda 104 ayrı suç kaydı bulunan 3 şüpheli, hırsızlık yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin C.Ü., E.E. ve E.A. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler C.Ü.'nün 48 suç kaydı olduğu, 6 ayrı suçtan arandığı ve 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapsi olduğu, E.E.'nin 26 suç kaydı ve E.A.'nın ise 30 suç kaydının olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet fırın, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet televizyon sahibine teslim edilirken suç unsuru olarak da 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet mavzer ve 70 adet tüfek kartuşu ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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