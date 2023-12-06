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Elazığ'da 100 ton saman ve arpa yangında kül oldu

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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe Köyü'nde çıkan yangında 100 ton saman ve arpa kül oldu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da 100 ton saman ve arpa kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil içesinde bir köyde çıkan yangında 100 ton saman ve arpa kül oldu.

Yangın, Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Koç'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken bitişiğinde bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ederken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

Yangında yaklaşık 100 ton samanın ve arpanın yanarak kül olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Baskil Elazığ İtfaiye Tarım 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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