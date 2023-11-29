Elazığ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan F.İ., Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ