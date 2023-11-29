Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan F.İ., Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Ceza Hukuk 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title