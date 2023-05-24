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Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.S. isimli şüpheli Harput Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli, Harput Mahallesi'nde yakalanarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

A.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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