Elazığ'da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık yakalandı - Haberler

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Elazığ'da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 1 ton 150 kilogram kaçak avlanan balık yakalandı

Elazığ'da 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 14 bin 858 TL para cezası kesildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirilirken, 2 kişiye toplam 14 bin 858 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından Baskil ve Kovancılar ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 1 ton 150 kilogram sazangiller familyasına ait yasak dönemde avlanmış balık ele geçirildi. Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan ve insan tüketimine uygun olmadığına karar verilen balıklar imha edildi. 2 kişiye ise 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereğince toplam 14 bin 858 TL idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Elazığ, su, 3. Sayfa, Haberler

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