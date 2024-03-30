Elazığ'da 1 Milyon 100 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir milyon 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 29 Mart'ta 1 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ