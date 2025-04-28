Elazığ'da 1 Haftada 229 Olay: 272 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da son bir haftada 229 olay meydana gelirken 272 şahıs yakalandı. Şahıslarda 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 229 olay meydana gelirken, 272 şahıs yakalandı. Şahıslardan 11'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 64 bin 126 şahıs ve 37 bin 211 araç kontrol edildi. Aranması olan 514 şahıs yakalanırken, 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 59 araca cezai işlem uygulanırken 229 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda 11 adet tabanca, 3 adet tüfek, 3 adet kesici alet, 142 adet fişek, 17 adet mühimmat, 2 adet şarjör, 4 adet jeneratör, 2 adet hilti, 3 adet matkap, 4 adet moturlu testere, ladet akıllı saat, 4 adet spiral makinesi, 6 milyon 56 bin adet makaron, 163 paket nargile tütünü, 26 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi tütün, 30 litre etil alkol, 1 adet kompresör ve 3 bin 10 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 18 gram esrar, 5 kilo 4 gram metamfetamin, 1.022 gram bonzai, 3 gram kokain, 5 adet kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu 1.057 gram kannabinoid, 27 adet sentetik ecza ve 2 gram bonzai hammaddesi ele geçirildiği bildirildi. Aynı zamanda kentte meydana gelen 35 trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi ise yaralandı.

Ayı zamanda son bir haftada kaybolan 10 şahıs ve 1 adet motosikletin bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ