Elazığ'da 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda şüphelinin çantasında 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ