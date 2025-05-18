Elazığ-Bingöl Karayolunda Tehlikeli Yolculuk

Elazığ-Bingöl Karayolunda Tehlikeli Yolculuk
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Elazığ-Bingöl karayolunda, canlı hayvan taşıyan bir kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yapan 3 kişi, tehlikeli anlar yaşattı. O anlar diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Elazığ- Bingöl karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun üzerinde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi canlı hayvan taşıyan kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptı. Kendi canlarını hiçe sayan şahıslar, trafiği de tehlikeye attı. O anlar diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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