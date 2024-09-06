Elazığ-Ankara seferini yapacak uçak, yolcunun isteği üzerine aprona geri döndü
Elazığ-Ankara seferini yapması planlanan Ajet'e ait uçak, hareketlenmesinin ardından bir yolcunun yolculuktan vazgeçmesi üzerine aprona geri döndü. Rahatsızlığı nedeniyle uçaktan inmek isteyen yolcu, personel tarafından uçağın dönmesi sağlandı. Yolcunun inmesinin ardından uçak tekrar havalandı ve yarım saat rötarlı olarak Ankara'ya iniş yaptı.
Elazığ- Ankara seferini yapması planlanan Ajet'e ait uçak, hareketlenmesinin ardından bir yolcunun yolculuktan vazgeçmesi üzerine aprona geri döndü.
Olay, Elazığ Havalimanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ-Ankara seferini yapacak olan uçak, apronda hareketlenmesinin ardından bir vatandaş uçaktan inmek istedi. Personel uçağın dönmesini sağladı. Rahatsızlığı nedeni ile yolculuk yapmak istemeyen vatandaşın inmesinin ardından uçak tekrar havalandı.
Elazığ-Ankara uçağının yarım saat rötarlı iniş yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ