Elazığ-Ankara seferini yapacak uçak, yolcunun isteği üzerine aprona geri döndü

Elazığ- Ankara seferini yapması planlanan Ajet'e ait uçak, hareketlenmesinin ardından bir yolcunun yolculuktan vazgeçmesi üzerine aprona geri döndü.

Olay, Elazığ Havalimanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ-Ankara seferini yapacak olan uçak, apronda hareketlenmesinin ardından bir vatandaş uçaktan inmek istedi. Personel uçağın dönmesini sağladı. Rahatsızlığı nedeni ile yolculuk yapmak istemeyen vatandaşın inmesinin ardından uçak tekrar havalandı.

Elazığ-Ankara uçağının yarım saat rötarlı iniş yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ