Elazığ Adliyesi Önünde Kavga: 3 Yaralı
Elazığ Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.
Elazığ Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile şahıslar ayrılırken kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.