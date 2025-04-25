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Elazığ Adliye Binasında Kavga Çıktı

Elazığ Adliye Binasında Kavga Çıktı
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Elazığ'da adliye binası önünde iki grup arasında çıkan kavga, polis müdahalesiyle sona erdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da adliye binası önünde iki grup arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ Adliye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma çıkan iki grup bir anda kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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