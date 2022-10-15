Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Elazığ 3. sayfa haberi | Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Uğurlar köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine getirildi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Ayvaz'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BARTIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Selçuk Maden 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.