Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da zincirleme trafik kazası

Elazığ'da, öndeki aracın ani fren yapması sonucu 3 araç kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Olgunlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç sürücüsü, önünde bulunan su birikintisinin çukur nedeni ile oluştuğunu düşünerek ani fren yaptı. Olay anında arkadan ilerleyen otomobil ve otobüs de kontrollerini sağlamayarak peş peşe birbirlerine vurdu. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazara araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ