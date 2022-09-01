Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çalındı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çalındı

Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı.

Olay, dün gece merkez Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak evine gelen Kenan A. isimli vatandaş, sabah tekrar işe gitmek isterken arabasının bagajında inşaat malzemesi olan 11 kiloluk hilti ve matkabın olmadığını fark etti. Evi kontrol eden Kenan A. orada da bulamayınca aracına hırsızın girdiğini anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title