Son dakika haberi... Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0218 plakalı minibüs ile 23 DS 841 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, biri bebek 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.