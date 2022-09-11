Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da gerçek silaha dönüştürülen tabanca yakalandı 3. Sayfa Haberleri Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, gerçek silaha dönüştürülmüş kurusıkı tabanca ele geçirildi. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, gerçek silaha dönüştürülmüş kurusıkı tabanca ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında bir araçtan şüphelenilerek takibe alındı. Jandarma ekiplerince araç bir süre takip edildikten sonra durduruldu ve arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda şüphelinin üzerinde gerçek silaha dönüştürülen tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet 7.65 çapında fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da gerçek silaha dönüştürülen tabanca yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.