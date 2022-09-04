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Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da gece denetimleri sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da gece denetimleri sürüyor Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması sürüyor.

Elazığ'da gece denetimleri sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması sürüyor. Gece yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gece saatleri arasında İzzetpaşa Mahallesinde 25 ekip ve 74 personelin katılımı ile Dar Bölge Uygulaması icra edildi. Uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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