Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Elazığ haber... Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı Kekliktepe Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den hasta getiren 12 AY 004 plakalı ambulans ile 23 AAP 870 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler

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