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Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da 54 ton sahte gübre ele geçirildi

Elazığ haberleri... Elazığ'da yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 54 ton sahte gübre ele geçirdi.

Elazığ'da yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 54 ton sahte gübre ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kovancılar ilçesi Çakırbaş köyünde yapılan bir ihbarı değerlendirdi. İhbar üzerine gübre dağıtıcısı olmadığı halde gübre satışı yaptığı iddia edilen bir firmanın deposunda inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde farklı gübre firmalarına ait farklı çeşitten oluşan 1072 çuval gübre görüldü. Gübre Takip Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde gübrelerin bandrol ve barkodlarının sahte olduğu tespit edildi. 54 ton sahte gübreye el konuldu.

Firma ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kovancılar Elazığ 3. Sayfa Haberler

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