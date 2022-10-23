Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Elazığ 3. sayfa haberi... - Elazığ'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. - Elazığ'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı ELAZIĞ - Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Cahit Dalokay Caddesi üzerinde Asri Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 23 AE 123 plakalı, A.Ö. hakimiyetindeki 23 H F 740 plakalı, İ.B. yönetimindeki 23 ABC 880 plakalı, O.B. idaresindeki 23 HE 904 plakalı, A.U. yönetimindeki 23 BT 567 plakalı, Ş.G. idaresindeki 23 K 2034 plakalı otomobil G.B. hakimiyetindeki 23 AE 123 ile D.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araçlar çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.