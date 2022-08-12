Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da polis göz açtırmıyor: 1429 kişi sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı

Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 429 şahıs sorgulanırken 321 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 130 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 429 şahıs sorgulanırken 321 araç kontrol edildi ve 184 umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 7 şahsın yakalandığı uygulamada, 2 şahısta narkotik madde ele geçirildi. Aynı zamanda 2 kayıp şahıs bulunurken 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 5 araç sürücüsüne idari cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ