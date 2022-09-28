Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor 3. Sayfa Haberleri Elazığ haberi: Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturnucu operasyonunda 2 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturnucu operasyonunda 2 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı araştırmalar sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi ve bulundukları araçları tespit ederek takibe aldı. Şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Jandarma ekiplerince Palu Kayahisar köyü mevkiinde şüphelilerin bulundukları araçlara operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, şüphelilerden birinin bulunduğu plakasız motosiklette 600 gram, 2 şüphelinin bulunduğu araçta ise 1 kilo 700 gram kubar esrar olmak üzere toplamda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli şahıslar hakkında Palu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.