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Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı

Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kent genelince devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Diyarbakır polis uygulama noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Dedektör köpeği 'Alex'in arama yaptığı araçta bir parça halinde 110 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve A.G. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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