Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Elazığ haberi: Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 ayrı yerden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli M.K.'yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli zanlının 10'u hırsızlık olmak üzere toplamda 14 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.