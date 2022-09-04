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Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da bir dairenin doğalgaz topraklama kutusundaki metal çubuğu kestikleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Elazığ'da bir dairenin doğalgaz topraklama kutusundaki metal çubuğu kestikleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saat 03: 30 sıralarında meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Bir dairenin doğalgaz topraklama kutusundaki metal çubuğu kestikleri tespit edilen Y.A (42) ve H.E (24) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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