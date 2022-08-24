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Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da 119 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da 119 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ haberi... Elazığ'da evinin damında ve bahçesinde kenevir yetiştirilen şüpheliye jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Elazığ'da evinin damında ve bahçesinde kenevir yetiştirilen şüpheliye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 119 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir şüphelinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin damında 31 kök Hint Keneviri ile karşılaşan ekipler evin eklentilerinde de arama yaptı. Yapılan arama sonucunda evin bahçesinde de ekili 88 kök kenevir ve 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen 119 kök kenevir imha edilirken şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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