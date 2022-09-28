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Elazığ 3. sayfa haberi: AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'ın bulunduğu araç kaza yaptı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ habere göre AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'ın bulunduğu araç kaza yaptı K Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın makam aracı kaza yaptı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'ın bulunduğu araç kaza yaptı

ELAZIĞ - K Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın makam aracı kaza yaptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın 23 AK 707 plakalı makam aracı ile 23 AAB 902 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

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