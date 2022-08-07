Pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Çaybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 5517 plakalı ticari araç ile tuğla yüklü pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap ters döndü. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Elazığ 3. Sayfa Haberler

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