Elazığ 3. sayfa: Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Elazığ haber: Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.30'da Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa