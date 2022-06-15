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El yapımı patlayıcı ile kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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El yapımı patlayıcı ile kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Bursa'da el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa'da el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el yapımı patlayıcı ile 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde H.K., H.T., ve İ.G. oldukları tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin yanlarında getirdikleri 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet merdiven, 1 adet çapa, 1 adet manivela çubuğu, 1 adet keser, 3 adet demir çubuk, 1 adet testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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