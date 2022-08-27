El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı 3. Sayfa Haberleri El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı Edirne'de el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili hareket ederek parka halindeki bir otomobile çarptı. El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı EDİRNE - Edirne'de el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili hareket ederek parka halindeki bir otomobile çarptı. Aracını durdurmaya çalışan sürücü düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Bulgar sürücü D.D'ye ait A 4673 PA plakalı otomobilinden indikten sonra birdenbire hareket eden otomobilini durdurmak isterken düşerek yaralandı. Yokuş aşağı hareket eden otomobil park halindeki 22 AAK 885 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Edirne 3. Sayfa Haberler

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