El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf böyle ezildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil, hareket etmesi üzerine işyerine girmesin diye durdurmak isteyen bir vatandaşı ezdi.

Korku dolu anların yaşandığı olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu.

Kahramanlık yaptı, yaralanmaktan kurtulamadı

Taksi şoförü, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti. İşyerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak durdurmak istedi. Sürücü aracı durdurmak istese de yaralanmaktan kurtulamadı.

Durumu iyi

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celil Türeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Celil Türeli'nin duyarlı davranışı vatandaşlardan takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Türeli, "Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim" diye konuştu.