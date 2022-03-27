El freni çekilmeyen evin bahçe duvarında askıda kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El freni çekilmeyen evin bahçe duvarında askıda kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
El freni çekilmeyen evin bahçe duvarında askıda kaldı

Karabük'te sürücüsünün park edip el freni çekmeyi unuttuğu otomobil park halindeyken geri geri kaçarak 40 metre aşağıda yer alan bir evin bahçesine düştü.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te sürücüsünün park edip el freni çekmeyi unuttuğu otomobil park halindeyken geri geri kaçarak 40 metre aşağıda yer alan bir evin bahçesine düştü.

Olay, merkeze bağlı Karabük Mahallesi 708. sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra yokuş aşağı doğru hareket ederek kaldırıma çıkıp bahçeye düşmek üzereyken duvarda asılı kaldı. Maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazanın otomobil sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu meydana geldiği öğrenildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title