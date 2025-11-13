El Freni Çekilmeyen Araç Kafenin Bahçesine Devrildi

Beylikdüzü'nde el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, kafenin bahçesine devrildi. Olay anında bahçede kimsenin olmaması faciayı önlerken, araçta ve kafede hasar oluştu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BGK 976 plakalı otomobilin sahibi, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından istinat duvarını aşarak kafenin bahçesine devrildi. Kimsenin olmaması faciayı önlerken, düşen araçta maddi hasar oluştu. - İSTANBUL