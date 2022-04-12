El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı - Haberler

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El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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El arabasıyla egzoz çalan hırsızlar tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çalan 2 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yakalandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çalan 2 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Camii mahallesi Hekimbaşı Abdullah Molla Sokak üzerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni izleyen polis ekipleri, cadde üzerinde iki kişinin el arabasıyla şüpheli tavırlar sergileyerek ilerlediklerini gördü. Daha önce de polisler tarafından bilinen şahısların yerinin haber verilmesi üzerine ekiplerce durdurulan M.Ç. ve V.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan incelemeler sonrasında, iki şahsın yanındaki el arabasında bulunan egzozun aynı sokaktaki bir otomobile ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve V.D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

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