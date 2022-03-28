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El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar.

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'deki bir mermer imalathanesinin önünde bulunan el arabasını gözüne kestiren hırsızlar, içindeki kumu döküp el arabasını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mermer imalatı yapan bir işyerinin önünde malzeme taşımak için kullanılan el arabası hırsızların dikkatini çekti. Cadde üzerinden yürüyen hırsızlar, fark ettikleri el arabasının içindeki kumu döküp, çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar... O anlar kamerada

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar... O anlar kamerada

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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