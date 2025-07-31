Ekvador'da Ralli Faciası: 2 Ölü, 18 Yaralı

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Ekvador'un Ambato şehrinde düzenlenen 'Vuelta a la Republica' rallisinde, bir ralli aracı kalabalığın arasına dalarak iki kişinin ölümüne, on sekiz kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Güney Amerika ülkesi Ekvardor'da bir ralli aracının yarış sırasında kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ekvardor'un Ambato şehrinde düzenlenen "Vuelta a la Republica" rallisi faciaya sahne oldu. Bir ralli pilotu, bitiş çizgisine metreler kala aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki seyircilerin arasına daldı. O anlar amatör kameralara saniye saniye yansırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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