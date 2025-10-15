Ekvador'da Alışveriş Merkezinde Patlama: 1 Ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'de bir alışveriş merkezinin önündeki araçta patlama meydana geldi. Patlama anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Guayaquil İtfaiye Teşkilatı'ndan Binbaşı Jorge Montanero, ölen kişinin bir taksi şoförü olduğunu aktardı. Guayas Eyalet Valisi Humberto Plaza ise, "Bu terör eylemini gerçekleştirenleri avlayacağız. Onları yakalayacağız, bedelini ödeyecekler ve terörizm suçundan yargılanacaklar" dedi.

İkinci araç bulundu, kontrollü patlatıldı

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, olay yeri yakınlarında patlayıcı madde içeren ikinci bir aracın bulunduğunu, polisin kontrollü patlatma yaptığını ifade etti. Reimberg, "Bu el yapımı bir cihaz değil, ülkede kaos çıkarmayı amaçlayan suç örgütlerinin profesyonelce hazırladığı bir cihazdır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarıyla boğuşuyor. Guayaquil şehrinde ise uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, gasp, soygun ve diğer suçlar giderek artıyor. Ülkede bu yıl 5 bin 200'den fazla cinayet kaydedildi ve bunların yaklaşık üçte biri, 2.8 milyonluk nüfusa sahip ve ülkenin ticari merkezi olan Guayaquil'de meydana geldi. - GUAYAQUIL