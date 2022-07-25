Ektiği kenevirlerle birlikte yakalandı Düzce'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon yaptı. Düzce'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon yaptı. Ekipler, şüpheli şahısla birlikte ekilen kenevirleri ve esrar maddesini ele geçirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde bir şahsın Hint keneviri ektiği yönünde istihbarata ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evine operasyon yapan ekipler, 20 kök ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 240 gram esrar maddesi, ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından izinsiz Hint keneviri ekmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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