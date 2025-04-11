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Ekrem İmamoğlu'nun Duruşması İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik tehdit iddialarıyla hakim karşısına çıkacağı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla hakim karşısına çıkacağı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanmaya başlanacak. 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmen İmamoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda hakim karşına çıkacak. Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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