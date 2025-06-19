Ekrem İmamoğlu'nun Avukatından Tutuklama Talebi
İBB'nin görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler nedeniyle tutuklama talebinde bulundu.
İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa