Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa