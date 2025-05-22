Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi

Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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