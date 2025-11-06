Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa