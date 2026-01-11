Haberler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması

Güncelleme:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında başlatılan kara para aklama soruşturması iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatına son veren Ekol TV kanalı hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetersizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "09.01.2026 tarihinde yazılı ve görsel medya organlarında 'Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı' içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haber içeriklerinde 'Ekol TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin'in yanı sıra Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve Avukat Ersan Şen gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
