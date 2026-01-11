Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Ekol TV' açıklaması

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında yürütülen bir soruşturmanın bulunmadığını açıkladı. Ekol TV'nin sahibi olduğu şirketle ilgili ihbarlar üzerine 2025 yılı Ekim ayında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Ekol TV'ye soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklindeki söylemler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamada, yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına' dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına son veren Ekol TV kanalı hakkında, 'Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, soruşturma evrakının yetersizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği' söylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Açıklamada, konunun gerçeği yansıtmadığı, Ekol TV hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmanın bulunmadığı, yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına' dair ihbarlar üzerine 2025 yılı Ekim ayı içerisinde soruşturma başlatıldığı ve incelemelerin titizlikle devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
