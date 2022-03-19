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Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

Sakarya'da seyir halindeyken alev alan ticari otomobilini kova yardımıyla söndürmeye çalışan sürücünün imdadına itfaiye yetişti.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da seyir halindeyken alev alan ticari otomobilini kova yardımıyla söndürmeye çalışan sürücünün imdadına itfaiye yetişti.

Yangın, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Serkan D. idaresindeki 54 T 0536 plakalı ticari otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören sürücü yangını kovayla söndürmeye çalışırken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Serdivan, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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